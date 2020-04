Achille Lauro: fuori ora la nuova canzone “16 marzo”

Una power ballad

Tra le nuove uscite di questo New Music Friday c'è anche il singolo inedito di Achille Lauro - il primo nato con ElektraRecords, l'etichetta di cui il cantante è direttore creativo - intitolato "16 marzo".

Si tratta di una power ballad intima, melodica e al tempo stesso struggente.

Mettiti comodo e clicca play qui sotto!

"È come se lo avessimo già fatto. Già sentito. Sempre esistito. A volte c’è qualcosa di mistico. Sembra che le canzoni si compongano da sole, che abbiano un’anima propria o che ce le stiano donando dal cielo – con queste parole Lauro descrive la fase di creazione del brano - È un momento particolare. Intimo. Ultraterreno. Il vestito che dovrà avere questo brano è quello che eravamo. Nostalgico come il passato. È come ripensare a quando si aveva 9 anni. Qualcosa di talmente inesistente ormai, da diventare affascinante. Talmente affascinante da avvelenarmi. Era solo una lettera per lei."

