Achille Lauro al lavoro sul nuovo album “1990”

Come il suo anno di nascita

Nel bel mezzo del successo dell'ultimo disco "1969" (il nuovo singolo "Delinquinte" è in radio da oggi, venerdì 27 settembre) e alla vigilia del tour nei club in partenza a ottobre, Achille Lauro è già proiettato nel futuro.

Il cantante ha annunciato di essere al lavoro sul nuovo album di inediti intitolato "1990", come il suo anno di nascita. Presto Lauro volerà negli USA per ultimare il progetto, che ha iniziato scrivere a gennaio 2018, quando insieme alla sua crew ha "buttato giù il primo brano ispirato a ‪La Bouche".

Se ti stai chiedendo quale sarà il genere principale di "1990", Achille Lauro ha già dato la risposta:

"Non esiste più nulla per me, i generi musicali sono solo gabbiette per topi", scrive nella lettera in cui annuncia l'arrivo del nuovo disco, "Pop, punk, rock, grunge, musica contemporanea. Sono un’unica cosa. Sto tornando con un’anima intima, malinconica, che è parte della vita. Sto prendendo i ricordi di quando ero bambino, che sono la parte migliore di noi, quella che forse tutti nascondono. Quel dolce rimpianto che ci lega profondamente."

Achille Lauro ha promesso che darà un assaggio di "1990" durante il tour. Non vediamo l'ora!

ph: ufficio stampa, credito Luca D'Amelio