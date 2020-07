Achille Lauro: anche Ghali e Massimo Pericolo nel nuovo progetto “1990”

Ma anche Alexia, Eiffel 65, Benny Benassi, Capo Plaza, Gemitaiz e Annalisa

Achille Lauro ha rilasciato il suo nuovo side project intitolato "1990", come il suo anno di nascita. Si tratta di un come back nei mitici anni Novanta, periodo fondamentale per la crescita dell'artista di "Rolls Royce".

Il progetto contiene 7 famosissime hit mondiali della dance anni '90 "rigenerate" da Lauro e realizzate insieme a diversi amici e colleghi come Alexia, Eiffel 65, Benny Benassi, Ghali, Capo Plaza, Gemitaiz, Massimo Pericolo e Annalisa. A produrre i pezzi ci hanno pensato Dardust, Gow Tribe, DIVA e Marnik.

Prenditi una mezzora libera e clicca play qui sotto!

ph: ufficio stampa