“7 Rings” di Ariana Grande è il video con il miglior debutto su YouTube da inizio 2019 a oggi

Ariana Grande ha appena infranto il suo primo record del nuovo anno.

Il video di "7 Rings" - pubblicato venerdì 18 gennaio - è stato il miglior debutto in termini di visualizzazioni su YouTube da inizio 2019 a oggi. La clip è riuscita a raggiungere le 23,6 milioni di view nelle prime 24 ore dall'uscita.

Che dire, tutto ciò che pubblica Ariana si trasforma in un successo!

In "7 Rings", oltre ad Ariana, appaiono anche alcune delle sue migliori amiche, alle quali la cantante ha regalato i preziosissimi anelli che danno il nome alla canzone. Clicca qui per saperne di più!

Poche ore fa la pop star ha svelato cover e tracklist del nuovo album "Thank U, Next", in uscita l'8 febbraio.

ph: getty imaegs