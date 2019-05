Hit dei Lùnapop di Cesare Cremonini

"50 Special", primo brano di successo di Cesare Cremonini e dei suoi Lùnapop, ha appena spento 20 candeline. Per festeggiare questo importante compleanno abbiamo pensato di prepararti un quiz sulla famosissima canzone.

A proposito di celebrazioni, hai saputo che Cesare tornerà in tour negli stadi nel 2020? Ci sarà anche una speciale data all'Autodromo di Imola. Clicca qui per saperne di più!

ph: ufficio stampa, credito Francesco Carrozzini