5 Seconds of Summer: nel video di “Old Me” c’è anche un tributo agli One Direction

Aww

I 5 Seconds of Summer hanno pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo "Old Me".

Diretta da Hannah Lux Davis - registra, tra gli altri, di "7Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" e "Thank U, Next" - la clip è un viaggio che ripercorre il percorso di crescita personale e professionale della band australiana.

Clicca play qui sotto e sali a bordo!

Molti fan hanno notato che nel video c'è un tributo a un gruppo che ha contribuito al successo mondiale dei 5 Seconds of Summer: gli One Direction! A un certo punto si vedono dei ragazzi salire sul vagone con le sembianze degli 1D all'epoca di "What Makes You Beautiful".

Ma ci rendiamo conto che questi sono i One Direction e quello nell'angolino è zayn?

Io boh#oldmemusicvideo pic.twitter.com/Vt9WJbKNdq — Les//𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉𝖘 𝖔𝖋 𝖋𝖗𝖎𝖊𝖓𝖉𝖘🦷 (@calumflawIess) March 10, 2020

Gli One Direction sono stati fondamentali nella carriera dei 5SOS. In particolare Louis Tomlinson, che nel 2012 li ha invitati ad aprire le date più importanti del Take Me Home Tour.

I 5 Seconds of Summer pubblicheranno il loro nuovo album in studio intitolato "Calm" il 27 marzo.

