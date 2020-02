Il nuovo disco dei 5 Seconds of Summer si intitola “Calm” e uscirà a marzo

Il 27 sarà tuo

I 5 Seconds of Summer hanno una sorpresa per te! Si tratta del loro nuovo album in studio, che vedrà la luce tra pochissimo: si intitolerà "Calm" e sarà tuo il prossimo 27 marzo.

Qui sotto puoi farti venire gli occhi a cuore sbirciando la copertina del disco:

Un anticipo di "Calm" è il singolo inedito "No Shame", che i 5 Seconds of Summer hanno rilasciato qualche giorno fa. Eccolo qui!

"'Calm' racconta il viaggio della vita di un giovane, nel bene e nel male - ha dichiarato Luke Hemmings - Siamo tutti umani e tutti commettiamo errori, a volte facciamo del male a coloro che amiamo e, inevitabilmente, a noi stessi. 'Calm' la lasciato la band in uno stato d'animo molto più felice, unificato e calmo per continuare a fare album negli anni a venire."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 5 Seconds of Summer (@5sos) in data: 13 Nov 2019 alle ore 11:08 PST

I 5SOS torneranno a trovarci in Italia in primavera con due concerti in programma al Mediolanum Forum di Milano il 29 maggio e il 30 salirà sul palco della Kioene Arena di Padova. Can't wait!

ph: press