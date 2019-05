I 5 Seconds Of Summer hanno pubblicato il singolo inedito “Easier”: ecco il video

Sono tornati!

Qualche mese dopo l'uscita del featuring con i Chainsmokers intitolato "Who Do You Love", i 5 Seconds of Summer sono tornati a pubblicare musica inedita. Oggi, giovedì 23 maggio, è uscito il nuovo singolo "Easier". Guardare il video ufficiale che lo accompagna non sarà così semplice, data la folgorante bellezza dei ragazzi.

Se vuoi provarci, ti consigliamo prima di sederti. Ok, ora puoi cliccare play qui sotto!

"Easier" è stata scritta da Andrew Watt, Lou Bell e Ryan Tedder. Il testo racconta di una relazione malsana con persona che sembra non essere in grado di cambiare: è il caso o meno di continuarla?

La canzone dovrebbe anticipare il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer, ideale seguito di "Youngblood", uscito a giugno 2018.

Da settembre a dicembre 2019, i Chainsmokers e i 5 Seconds of Summer saranno in tour insieme. A far loro compagnia ci sarà anche la giovanissima cantante canadese Lennon Stella, che aprirà gli show.

Al momento sono stati annunciati concerti solo in Nord America, ma non è esclusa anche un leg europea.

ph: ufficio stampa