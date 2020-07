The 1975: il concerto a Milano è stato spostato a febbraio 2021

I biglietti già acquistati restano validi

È il momento di segnare la nuova data del concerto italiano dei The 1975!

La band britannica si esibirà venerdì 26 febbraio 2021 al Fabrique di Milano.

È stato quindi spostato in avanti lo show previsto per il 19 ottobre 2020, ma se hai già acquistato il biglietto puoi stare tranquillo perché resta valido per il nuovo appuntamento di febbraio 2021 (puoi saperne di più su questo consultando le faq sul sito di Live Nation).

Se non hai ancora il tuo biglietto per il concerto (posto unico 37 euro + diritti di prevendita) del gruppo Matty Healy, George Daniel, Ross MacDonald e Adam Hann, puoi rimediare subito perché le vendite sono già aperte su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Lo scorso maggio è uscito l'attesissimo nuovo album dei The 1975 che si chiama "Notes On A Conditional Form" e siamo sicuri che non vedi l'ora di ascoltarlo dal vivo!

ph: ufficio stampa