La creatività incontenibile di ELASI

Da MTV New Generation a MTV PUSH ITALIA. Una testimonial d'eccezione sul palco di MTV Snowball.

Elasi è un’artista multiforme.

Dj , producer, cantautrice, e una grande ed estrosa performer.

In lei trovano spazio contaminazioni musicali dal mondo, dall’afrobeat alla bossanova, dal R&B al funk, dal nu jazz all’elettronica sperimentale, dall’house al glam rock. Con una formazione di chitarra classica al conservatorio e di produzione musicale oltreoceano nella sua musica fa esplodere tutte le sue influenze come stroboscopiche matrioske di stili.

Elasi collabora stabilmente con fashion designer emergenti e sperimentali di tutto il mondo (Amorphose, He Zhoxuan, Florentina Leitner, Chrishabana, Christoph Ritter Studio, Yvmin, Percy Lau) in produzioni musicali per set fotografici e video.

Lavora come produttrice/sound designer/DJ con molti marchi (come Cartier, Zalando, Samsung, Havaianas, Levi’s…) . E’ dj resident a Radio Raheem, radio di riferimento della scena elettronica italiana.

E’ resident dj e sound designer di un’installazione nel Cartier Pasha Hub.

Nel 2019 è stata selezionata Artista del Mese MTV New Generation.

Nel 2021 ha creato Poche, un collettivo aperto di produttrici elettroniche italiane che vuole dare visibilità e creare nuove opportunità per le donne producer, mirando a una maggiore inclusione all’interno dell’industria musicale italiana. Inizia una collaborazione annuale con IED Torino e vince il premio nuovo IMAIE a Musicultura.

Anticipato dai singoli XXL feat. Populous, uscito il 25 marzo 2022, e Sottopelle, il 27 maggio esce OASI ELASI, il suo Ep per Trident/Capitol Records Italy al quale ha lavorato insieme a Rocco Rampino e collaborando con artisti della scena elettronica e world internazionale.

Elasi è la testimonial del nostro nuovo progetto: MTV PUSH ITALIA.

Sara con noi a MTV Snowball

IG: elasi__/