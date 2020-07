Sei una band o un musicista di talento? Fatti conoscere davvero con MTV New Generation!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook!

Se ami la musica, la sai fare come si deve e vuoi avere la visibilità che meriti, da oggi hai un'opportunità in più con MTV New Generation. Abbiamo creato un nuovo gruppo Facebook grazie al quale puoi farci conoscere il tuo talento. Cosa aspetti, iscriviti QUI!

Da anni MTV New Generation è una finestra editoriale che si propone di fare da filo conduttore tra artisti e pubblico, mettendo a disposizione gli strumenti per poter emergere e diventare una star.

Per entrare nel mondo di MTV New Generation basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band con o senza contratto discografico.

Quelli ritenuti più meritevoli da MTV - nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale del canale - entrano a far parte del progetto, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canale 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.

ph: ufficio stampa