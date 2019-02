Volare su Marte è possibile anche rimanendo sulla Terra

I "Love Is The Bomb" sono il progetto che ti manda su Marte per farti amare la Terra.

Lunedì 11 febbraio 2019. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana. Oggi tocca a Love Is The Bomb

Genere musicale: Pop d' autore, elettronica

Video: "Volo su Marte"

Il videoclip “Volo su Marte” è stato girato a Roma alle Cave di pozzolana e tufo di proprietà dell’azienda ESMAN, situate sull’ardeatina nelle vicinanze del “Divino Amore”. Il colore caratteristico della pozzolana rossa e del tufo romano giallo ricordavano molto il territorio “brullo” descritto dal brano ed ha reso quel luogo un perfetto rifacimento del pianeta Marte. Marte diventa così un luogo onirico, in cui i simboli che hanno fatto la storia della telecomunicazione di massa, vengono deprivati del loro significato comune ed elevati sotto forma di opera d’arte.

