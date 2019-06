Valerio Zito canta anni difficili, complicati. Ma magici

Atmosfere elettropop che esaltano le nostre piacevoli nostalgie

Martedì 25 giugno 2019. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana. Oggi è Valerio Zito

Genere musicale: Cantautore-Elettro-pop

Video: "ABRACCADRÀ"

Per raccontare questa canzone, la regista ritorna all’ingenuità della sua adolescenza. Il protagonista del videoclip è infatti Javier, suo fratello minore, mentre la location è la periferia di Madrid, luogo in cui lei stessa è cresciuta. Un gruppo di case tra paesaggi ocra e industrie incalzanti dove i tramonti indicano quando è ora di tornare a casa. La regista ha seguito e ripreso per due settimane Javier e i suoi amici, acquisendo la consapevolezza che la sua adolescenza non era poi così diversa da quella del fratello, pur trattandosi di generazioni lontane tra loro. Le delusioni di un età caotica, il sentirsi incompresi, una certa propensione alla malinconia e al sogno, oggi come ieri, trovano espressione in una fuga dalla realtà, una versione migliore di noi dove i desideri si realizzano conferendoci poteri straordinari.

