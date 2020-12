Primo artista del mese 2021: Ditonellapiaga

"Morphina" è la sua miglior presentazione

MTV New Generation è il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e on air.

Iscriversi è semplice e lo possono fare tutti gli artisti che hanno un videoclip.

Ogni settimana selezioniamo artisti che avranno esposizione online sul nostro sito e una volta al mese premiamo un artista speciale che entrerà direttamente nella nostra playlist di canale in alta rotazione.

Da Venerdì 1° Gennaio 2021 il video in rotazione su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) è dunque “Morphina” di Ditonellapiaga

MTV New Generation ha selezionato Ditonellapiaga, la sua “Morphina” ci ha conquistati immediatamente e la voglia di tornare a ballare in sintonia con il ritmo del mondo è forse quello che serve a tutti per iniziare bene l’anno.

Il pezzo si muove sinuoso su un profondo battito di bassi spessi, la voce di Margherita (questo è il suo vero nome) scalda l’atmosfera portando l’ascoltatore in un club in cui si mischiano divertimento, spensieratezza ed erotismo.

Il video, diretto da Vittoria Elena Simone e Erica Bellucci, è un’esplosione di colori, di corpi, di reazioni sinestetiche. E di cose che attualmente non si possono fare, come dice Margherita stessa nelle parole con cui a noi si è presentata e che qui riportiamo:

“Morphina è quanto di più vietato nel 2020.

È tutto ciò che mi manca della vita vera e che desidero quando penso al futuro: una cassa dritta, una pista da ballo e le mie mani sulle tue mani, sulle sue mani, sulle mani di lei, di lui, di tutti. Baciarsi, toccarsi e scomparire tra le braccia, le cosce e le labbra del mondo intero per restarci per un po', quanto basta, quanto ci serve”.

Nel mese di Gennaio “Morphina” di Ditonellapiaga sarà perciò il video italiano più trasmesso su Mtv Music (canali 131 e 704 di Sky).

FB: https://www.facebook.com/Ditonellapiagaofficial

IG: https://www.instagram.com/ditonellapiaga/

PROD: https://www.instagram.com/bbprod_/

MGMT: https://www.instagram.com/dischibellibelli/

LABEL: https://www.facebook.com/BMGItaly/

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 15.500 schede di artisti con 23.256 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band, con o senza contratto discografico.



Quelli ritenuti più meritevoli da MTV - nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale del canale - entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.