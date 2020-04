I Pensieri Bellissimi di Moci

Moci una giovane promessa romana

Lunedì 6 aprile 2020. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi è Moci

Genere musicale: Cantautorato pop-rock

Video: "Pensieri Bellissimi"

Regista: Cristiano Pedrocco

Soggetto: Pierluigi Braca e Cristiano Pedrocco

Il brano è un continuo gioco di contrasti, tra musica e testo, chiaroscuri che si mescolano, sapori dolcissimi con altri più amari. La cover del singolo è super rappresentativa di questa suggestione, senza essere però didascalica. Una torta con tanto di perline e decorazioni preziose, spiaccicata sul un ripiano. La bellezza che di disintegra. O il caos dentro cui rintracciare la bellezza. Rappresentazione grafica perfetta dell’immagine cruda del pezzo in cui i piccioni dall’alto osservano le teste spappolate sul cemento e si soffermano su una cosa invisibile ma bellissime, come i pensieri nascosti dentro. Il video rappresenta l'atmosfera della canzone in un modo assolutamente originale e inaspettato.

Facebook: https://www.facebook.com/mocicanta/

Instagram: https://www.instagram.com/moci_canta/