Oggi parliamo di PICCOLO G, nuova promessa del roster di Achille Lauro

La sua "Canzoni d'Amore" scorre veloce e sognante sulla litoranea

Lunedì 23 Maggio 2022. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi parliamo di PICCOLO G

Genere musicale: Rap, Pop, Cantautore

Video: "Canzoni D'Amore"

Regista: Fabio Pergolesi

"Canzoni d' Amore" è una canzone che guarda sè stessa. E guardandosi dal di fuori nota le differenze e le uguaglianze che il sentimento d'amore provoca nelle persone. E più te ne vuoi distaccare più potresti caderci dentro, e più lo vuoi vivere in prima persona più lui rischia di allontanarsi.

"Canzone d'Amore" si apre in cassa dritta, entra subito in testa, costruita su sonorità anni ‘90 ma colorata di moderno dream pop, grazie alla voce di PICCOLO G che le dona un carattere sognante ma deciso, e dal tocco di BIAS -compositore e producer tra i più promettenti della scena italiana- che la lega indissolubilmente ad un groove che fa muovere la testa.

Il video è girato da Fabio Pergolesi tra le Marche - terra d’origine di PICCOLO G, alla quale è legatissimo - e la Toscana. La luce naturale del tramonto è protagonista, ed il video diventa un roadmovie open air che muove i primi passi in spiaggia per proseguire con un viaggio su una coupé che sfreccia per la città donando alla canzone un mood spensierato e inafferabile. In alcuni momenti nevralgici del video ci troviamo in un labirinto che è anche al centro dell’artwork e del concept di PICCOLO G.

PICCOLO G è una promessa di MK3, il roster di Achille Lauro. Elektra Records/Warner Music Italia.

IG: PICCOLO G