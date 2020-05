Low Polygon un gruppo tridimensionale

Lasciati inghiottire da questo loop

Lunedì 25 maggio 2020. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi sono i "Low Polygon"

Genere musicale: Elettronico - Experimental

Video: "Ti Comporti Così"

Regista: Giorgio Corna

Il brano è scuro ma anche ironico. Coraggioso nei suoni e nell'atmosfera minimal, come anche nella scelta dell'italiano come lingua espressiva di un progetto potenzialmente internazionale. Per il video il gruppo è stato altrettanto ardito, i componenti della band si sono scannerizzati creando dei modelli 3D di loro stessi in un ambiente oscuro e dark, fluido e tridimensionale.

Facebook: https://www.facebook.com/lowpolygon/

Instagram: https://www.instagram.com/lowpolygonmusic/