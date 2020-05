A LEMON Artista del Mese su MTV Music!

Base dance, suoni vintage, e dissonanze, una bellissima prova per A LEMON

E’ A Lemon l’ Artista Del Mese selezionato da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair.

Da Venerdì 1° Maggio il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque

“THE WAY THINGS ARE” di A Lemon

MTV New Generation ha selezionato A Lemon , nome vero Alessandro Moncada, un ragazzo catanese che partendo da un esperimento musicale casalingo, in poco tempo si è trovato tra le mani un progetto che già era ben oltre una semplice prova per gli amici. Con una band di supporto composta di chitarra, basso e batteria non ha perso tempo e ha fatto un piccolo tour per presentare le sue canzoni. La sua musica mescola elettronica, dance, psych pop e ritmi funk. Avendo vissuto per un lungo periodo in America si trova a suo agio a cantare in inglese.

Il video di A Lemon selezionato da Mtv New Generation è “The Way Things Are” , una canzone di impostazione dance, suoni elettronici vintage, una voce spensierata in contrasto ad una chitarra in dissonanza, che diventa predominante e ruba la scena.

Nel video due ragazze all’aria aperta in un contesto di campagna, passeggiano in un pomeriggio assorto , si divertono, parlano e alla fine rimangono in silenzio di fronte al tramonto.

Regista: Marco Jeannin

Nel mese di Maggio “The Way Things Are” di A Lemon

sarà perciò il video italiano più trasmesso su

Mtv Music (canale 704 di Sky).

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 14.730 schede di artisti con 22.590 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band con o senza contratto discografico.



Quelli ritenuti più meritevoli da MTV - nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale del canale - entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canale 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.