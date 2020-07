LEGNO feat. rovere, la nostra estate su MTV Music

Artista del Mese MTV New Generation

Sono LEGNO feat. rovere gli Artisti Del Mese selezionati da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair.

Da Mercoledì 1° Luglio il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque

“InstagramMare” di LEGNO feat. rovere

MTV New Generation ha selezionato LEGNO feat. rovere (rigorosamente in minuscolo come loro vogliono apparire) perchè entrambi rappresentano due progetti interessanti che seguivamo da un po’ di tempo. Pensiamo che questa collaborazione sia già un successo sotto diversi aspetti , crediamo possa ambire a diventare un vero e proprio tormentone estivo.

“InstagramMare” è un singolo con forti richiami anni ‘80 e ‘90, che coniuga con intelligenza sonorità vintage e contemporanee. Nel ritornello è presente una citazione del celebre brano “In Alto Mare” di Loredana Bertè, successo Italiano che compie 40 anni. Il singolo è prodotto da Riccardo Scirè.

Il regista del video Angelo Capozzi (prodotto da One Media) traduce in immagini i toni ironici e spensierati del singolo. La protagonista, interpretata da Rita Nerla, costretta a casa per l’estate, grazie alla musica e a qualche foto-ricordo sui social riesce a catapultarsi in una vacanza tutta da “InstagramMare”.

«Il video di “instagramMare” vuole rappresentare la sottile differenza tra “vita SOCIALE” e “vita SOCIAL” rappresentando la condizione di sogno che ognuno di noi può vivere mentre ascolta una canzone che gli piace, immedesimandosi nel protagonista del brano– raccontano i Legno –

Con la semplicità di un mood estivo questo video vuole ricordare che, in un modo o nell’altro, siamo tutti un po’ protagonisti della nostra canzone!».

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 14.960 schede di artisti con 22.760 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band, con o senza contratto discografico.



Quelli ritenuti più meritevoli da MTV - nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale del canale - entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canale 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.

Tutte le info su http://www.mtv.it/mtv-new-generation