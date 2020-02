Le Cose Importanti sono i nostri Just Discovered

I primi piani di Carlotta Vagnoli sono ricordi che vengono centrifugati

Lunedì 3 febbraio 2020. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi sono "Le Cose Importanti"

Genere musicale: Cantautorato pop - rock

Video: "Hey Macarena"

Regista: Michele Catalano e Pierluca Zanda di 148 Produzioni Audiovisive di Latina

Troviamo il video di questa canzone semplice e bellissimo. Inizia con immagini estemporanee e furtive dei componenti del gruppo, sono in una lavanderia. Il solo rumore dei ganci che scorrono fanno da intro alla canzone. All'accensione di un' enorme lavatrice corrisponde la partenza del pezzo. E' un brano pop-rock contemporaneo ma con leggeri rimandi shoegaze anni 90. La voce di Giada Sagnelli entra nel brano limpida ma nel procedere ha un crescendo, fino alla seconda parte della canzone dove trova più profondità in una seconda voce in controcanto. Le due voci si fonderanno e andranno quasi a perdersi nelle distorsioni delle chitarre. Nel video il processo sonoro della canzone corrisponde ad una centrifuga di una manciata di fotografie. Le foto vedono protagonista Carlotta Vagnoli ed erano state usate per lanciare il singolo in questione, sparse per l'Italia con un QR code. Ora simbolicamente e realmente si trovano tutte all'interno dell'elettrodomestico e vengono centrifugate; il videoclip è "solo" questo, una camera che riprende le foto, dei primi piani, che si scoloriscono, che si distruggono, che rimangono poltiglia; esattamente come fanno alcuni ricordi se non vengono coltivati, la mente li prende e iniziare a girarli, confonderli, ridurli, e alla fine li disintegra. E forse è proprio quello che le parole di questa bella canzone ci vogliono dire.

Facebook: https://www.facebook.com/LeCoseImportanti/

Instagram: https://www.instagram.com/lecoseimportanti/