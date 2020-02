Laurino è il nostro Just Discovered!

Parole semplici, una bellissima voce e un pop elettronico che si apre al tramonto

Lunedì 24 febbraio 2020. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi è "Laurino"

Genere musicale: Cantautorato pop - elettronico

Video: "Volume"

Regista: Ania Kozdoba

E' davvero tutto semplice a volte, basta abbassare il volume della voce e alzare quello delle nostre emozioni. Laurino, questo giovane cantautore veneto, lo dice e lo canta già solo con gli occhi. E' tutto qui, nella semplicità di una campagna, in una fuga in bicicletta, nella voglia di ballare, nei piccoli momenti di solitudine, e poi nello stare con gli amici che arrivano le uniche cose che contano realmente per farci stare bene.

