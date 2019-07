Joe D Palma è il nome di un gruppo da scoprire

Sono inafferrabili ma hanno tutto, sono pop con un mood vintage, hanno ritornelli interessanti e non disprezzano la dance. Si per noi sono da scoprire

Martedì 23 luglio 2019. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana. Oggi sono i Joe D. Palma

Genere musicale: pop-dance

Video: "Pop Corn"

Un'anima dance ma proposta con classe (dentro noi ci sentiamo molto Jimmy Somerville) , ed è musica suonata con una credibile resa live, il mood è immediato e ironico ma ad un ascolto più attento il testo rivela la sua profondità.

