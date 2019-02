Il nuovo talento della musica black è di Bergamo e si chiama AWA

Awa Fall è la nuova stella della musica black Just Discovered di Mtv New Generation

Lunedì 18 febbraio 2019. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana. Oggi tocca a Awa Fall

Genere musicale: Reggae, Dub, Soul, Hip Hop

Video: "Believe" feat. Kumar

Esiste reggae, e reggae di qualità. Awa Fall è sicuramente dei secondi ma la sua proposta è davvero di qualità sopraffina. Anzi supera il reggae, e tocca altri mondi musicali tra soul, hip hop, fusion. Un talento cristallino il suo che merita di essere conosciuto oltre i confini.

Portiamo qui il suo ultimo video, "Believe" in collaborazione con Kumar. La vera protagonista del video, oltre alla coppia carismatica che canta, è l'amore per la natura.