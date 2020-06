I Googa sono Lupi Mannari ?

Oltre ad ulurare alla luna però sanno anche suonare dal vivo

Lunedì 15 giugno 2020. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana

Oggi sono i "Googa"

Genere musicale: Cantautorato , rock

Video: "Lupo Mannaro"

Regista: Bubi Visual Art

Ad accompagnare l’uscita del brano, il video realizzato in maniera interamente grafica da Bubi Visual Art, durante i giorni di quarantena. Davvero un bellissimo lavoro creativo decisamente ispirato e inscindibilmente legato alla canzone della band. L’ambientazione è inevitabilmente post-apocalittica, anche se in realtà l’idea era stata elaborata già prima del periodo di lockdown. “D’altronde, il distanziamento sociale prodotto da questa fase di emergenza non è solo l’accelerazione di

un fenomeno già in atto da tempo?”.

