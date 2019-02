Generazione Sushi, Figli del Carsharing, e Voglia di Ballare

L'aperitivo ci può salvare? No forse solo la musica lo può fare

Martedì 5 febbraio 2019. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana. Oggi tocca a Fanoya

Genere musicale: Synth-pop

Video: "Ricordi gli Accordi"

Per la regia di Gaetano Narducci e con la straordinaria partecipazione di Haruhiko Yamanouchi (Wes Anderson, Dino Risi, James Mangold) che colpisce subito per il suo sguardo enigmatico, colmo di rassegnazione e stanchezza, “Ricordi Gli Accordi” è la fotografia di una generazione tutta sushi e aperitivo, che lavora in ufficio ma ha sempre il pensiero di scappare altrove, che sceglie di vivere attraverso convenzioni che poi diventano prigioni. Quelle persone che a conti fatti preferiscono apparire piuttosto che essere, nascondersi nelle bugie e negli amori intensi ma fugaci.

