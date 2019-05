Dietro il suono di Dutch Nazari c’è un polistrumentista da conoscere

Le produzioni di Sicket sono raffinati viaggi elettronici tra Shlohmo e Modeselektor

Lunedì 20 Maggio 2019. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana. Oggi c'è SICKET

Genere musicale: Elettronica

Video: "Caìgo"

SICKET aka Sick et Simpliciter è un produttore e polistrumentista che crea musica con talento e mestiere, e per rendere davvero l'idea non poteva fare altro nel suo video che costruire davanti ai nostri occhi la sua musica. Il brano si intitola "Caìgo" ed è un brano di musica elettronica, bellissima, che in pochi minuti riesce già a far viaggiare l'immaginazione dell'ascoltatore. Alla regia Federico Cangianiello.