Diamine ci piace

Elettronica e visioni distorte per un pezzo magnificamente pop

Lunedì 11 maggio 2020. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi sono i "Diamine"

Genere musicale: electro-pop

Video: "Via del Macello"

Regista: Marco Brancato

Era da un po' che l'avevamo pronto e ci fa piacere che lo stiamo sentendo molto nelle classifiche streaming e in radio. E' una canzone che funziona, non c'è niente da dire, ed è davvero l'incontro di suoni elettronici che ricordano il migliore electropop, con in aggiunta la capacità di saper scrivere canzoni fresche, che permettono alla loro musica di inserirsi perfettamente nella contemporaneità.

Il video del singolo è in animazione, e sono sempre i più difficili da rendere interessanti nella contemporaneità ma tutto è riuscito nell'intento. Il video è immerso in un’atmosfera fluida dal gusto noir che si alterna ad una psichedelica esplosione di colori fluorescenti. Seguiamo i momenti del racconto di un uomo-bambino e dei suoi turbamenti, deliri e visioni che si muovono in uno strano contesto, come se fosse una situazione d'altri tempi.

