DELMORO è il nostro Artista del Mese, la canzone è perfetta per l’estate alle porte

"Quest'estate voglio dare e non sempre pretendere, voglio scoprir le carte, fare a botte con le stelle"

E’ Delmoro l’ Artista del Mese selezionato da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e on-air.

Da sabato 1° giugno il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque

"Dove Siamo Finiti" di Delmoro

MTV New Generation ha scelto Delmoro, architetto e cantante, perchè la sua “Dove Siamo Finiti” è una canzone accattivante, contemporanea, perfetta per l’inizio dell’ estate. E’ un brano pop, ispirato dalla musica italiana degli anni 70, ma un ascolto più attento rivela influenze di viaggi esotici e suoni più ricercati. Alla produzione Matteo Cantaluppi (Thegiornalisti, Dimartino, Canova).

Anche il testo sembra di primo ascolto semplice ed immediato ma rivela una doppia lettura ben più profonda. Una canzone sui giovani che imparano a crescere, a capirsi, ad amarsi in un mondo in cui comunicare non è così semplice come sembra. Una società di relazioni basate sull’apparenza in cui a volte è più facile rinchiudersi e mentire, soprattutto su sè stessi, piuttosto che aprire le porte e sentirsi davvero liberi e sinceri.

Il video è altrettanto bello. Alla regia Bruno Noaro (La Foret Des Renards), talentuoso regista veneto, che insieme al cantante Mattia Del Moro ha scelto Lignano nel Friuli proprio per le caratteristiche linee architettoniche delle sue abitazioni. Entrambi affascinati dalla resa della location hanno poi ambientato il video in un’ Italia anni 60. Protagonisti sono due ragazzi e due ragazze, durante un giorno di vacanza, i cui legami forse non sono come sembrano.

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 12.988 schede di artisti con 21.498 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band con o senza contratto discografico.



Quelli ritenuti più meritevoli da MTV - nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale del canale - entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canale 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.