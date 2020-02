Artista del Mese: DRAGO

"Tutto Stanotte" di Drago su MTV Music per tutto il mese

É DRAGO l’Artista del Mese selezionato da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e onair.

Da sabato 1° febbraio il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque

"Tutto Stanotte" di DRAGO

MTV New Generation ha selezionato DRAGO e non c’è altra motivazione se non il colpo di fulmine. La sua “Tutto Stanotte” è una canzone che arriva diretta, rimane subito in testa e fa immediatamente venire voglia di cantare, con semplicità e spensieratezza.

E’ chiara l’influenza di certa musica italiana, tra Rino Gaetano e Lucio Dalla, ma la voce graffiante del cantante in questo caso trova il suo spazio nella produzione elettronica curata da Tommaso Colliva.

Il video è altrettanto semplice e diretto: vede Drago scorrere per le vie notturne di Milano a bordo di una bicicletta, affronta l’asfalto bagnato e il traffico, armato solo del suo k-way giallo e della sana voglia di cantare.

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 14.510 schede di artisti con 22.320 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band con o senza contratto discografico.



Quelli ritenuti più meritevoli da MTV - nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale del canale - entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canale 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.