Artista del Mese di Agosto: MADAME

Una giovanissima rapper, espressione di talento puro, e di uno stile personale che è già diventato un marchio di fabbrica

E’ Madame l’ Artista del Mese selezionata da MTV New Generation, il progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della Musica Italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e on-air.

Da giovedì 1° agosto il video in rotazione su MTV Music (canale 704 di Sky) è dunque

"17" di Madame

MTV New Generation ha scelto Madame, questa giovanissima ragazza è davvero espressione di talento puro, di fervida intelligenza dialettica e di un flow pazzesco. Ci aveva già colpito con la precedente “Sciccherie”, canzone diventata virale che aveva stupito un po’ tutti nel mondo della musica.

Una canzone bella e particolare può anche riuscire ma a noi ciò che fa davvero perdere la testa sono le conferme, e questa “17”, nuovo singolo, è davvero una bomba. La canzone rivela una capacità ed uno stile unici, se con “Sciccherie” il modo di rappare poteva erroneamente farla sembrare una canzone in dialetto, ciò che con “17” diventa chiaro e lampante è il suo stile di scrittura, volto a trasformare le regole e i legami fonetici della nostra lingua. Madame spezza le parole, tronca e allunga i versi, rendendo le barre più incisive, personali, diversamente musicali. Sicuramente si sentono forti le influenze di rapper affermati come Izi e Tedua ma è notevole come Madame abbia fatto suo questo nuovo linguaggio. Il testo è tosto, profondo, e contiene una feroce critica verso la società dell’immagine che domina la nostra contemporaneità, dove l’ossessione social mina la vita reale e “normale”, ed esclude le persone che non rispettano i classici standard degli influencer di successo.

La produzione del pezzo fa il resto, il beat è potentissimo, i suoni sono avvolgenti, il lavoro di Eiemgei insieme a Mago del Blocco è fenomenale. Il video diretto da Dalilù è molto efficace e “Madame” dimostra ancora una volta una presenza scenica e fisica che non può lasciare indifferenti, perennemente e spontaneamente in equilibrio tra comunicazione gestuale, danza contemporanea e mimica teatrale.

Per entrare nel mondo di MTV New Generation (che a oggi raccoglie 13.245 schede di artisti con 21.670 contenuti audio-video), basta caricare sul sito www.mtv.it/newgeneration il videoclip di un brano musicale originale composto, interpretato ed eseguito da un artista singolo o da una band con o senza contratto discografico.



Quelli ritenuti più meritevoli da MTV - nel pieno rispetto dell'indipendenza editoriale del canale - entrano a far parte del progetto MTV New Generation, ricevendo visibilità online attraverso video, news e contenuti speciali e on air con i passaggi video su MTV Music (canale 704 di Sky) di un artista selezionato ogni mese.