Anima con “Lungomare Inverno” su MTV New Generation

Un giovane cantautore pop-rap, una bella scrittura, un sound vicino all'r&b. Ecco Anima

Lunedì 21 Marzo 2022. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi parliamo di ANIMA

Genere musicale: Rap, R&B, Pop

Video: "Lungomare Inverno"

Anima è un giovane cantautore pop che gioca e si esprime con il linguaggio del rap e dell'r&b. Il suo modo di comunicare è semplice e diretto ma ad un ascolto più attento già si possono notare uno stile e una penna molto personali, capaci di costruire metafore e legami interessanti tra rap e cantautorato italiano contemporaneo.

"Lungomare Inverno" è un brano intriso da uno spesso strato di nostalgia. Attraverso l’uso di allegorie e istanti di vissuto parafrasati l'artista tocca vari temi della vita giovanile: l’amore passato, visto con nostalgia e malinconia e l'amore futuro, con le conseguenti emozioni che ne derivano, tra cui la paura di fidarsi dell’altra persona "e dell’amore vorrei avere un trailer giusto per capire se mi conviene".

"Lungomare Inverno" è un buon modo di entrare nel mondo di Anima ma non è l'unico. Anticipato da diversi singoli - “Antiproiettile”, “A parte te”, ‘’Re’’, ‘’Non Va’’ e "Non vediamoci più" - apprezzati sia dal pubblico che da alcuni media del settore - "Photogallery" è il primo album del giovane cantante e si può descrivere come una raccolta di fotogrammi della vita dell'artista fino a questo momento. Ogni brano rappresenta infatti un viaggio nel passato di Anima come se li scorressimo nella photogallery di uno smartphone.

La copertina dell’album - che vede coinvolta l'influencer Camilla Brutti, fotografata nella sua camera circondata dai suoi ricordi - in un certo senso racchiude davvero l’essenza del disco che vede diverse ed interessanti collaborazioni al suo interno. Un piacere ritrovare per esempio Blue Smith, altro recente artista just discovered di MTV New Generation.

"Il titolo di questo disco richiama la galleria del telefono, dove teniamo custoditi i nostri ricordi sotto forma di foto, sempre a nostra disposizione. Nei vari brani, ho inserito all'interno di alcuni singoli un artista che possa contribuire alla costruzione di quel determinato immaginario."

(Anima)

Ecco il video:

IG: Animavibes