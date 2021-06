“Abbi Cura Di Te” di Galup, l’inizio di un nuovo percorso

Si apre un nuovo mondo per Galup

Lunedì 7 giugno 2021. Ritorna la vetrina web Just Discovered di MTV New Generation e ti porta alla scoperta dell’Artista della Settimana.

Oggi è "GALUP"

Genere musicale: Reggae, Rap, Dancehall, Pop

Video: "Abbi Cura di Te"

Regista: Christian Zammataro

Galup non è di certo un emergente come quelli che spesso proponiamo in questa piattaforma, si tratta di un nome già noto in diversi ambienti musicali e che ha avuto una sua importante esposizione nel mondo della musica, attraverso concerti, tour, festival e alcune apparizioni televisive. Arriva dal mondo del reggae, dei rastaman, della cultura giamaicana. Se questa scena ha un difetto è che spesso dal di fuori risulta chiusa su sè stessa, in un genere musicale che non "va di moda" ora, e che perciò non riesce realmente ad arrivare ad un pubblico allargato ma solo di appassionati e nostalgici. Crediamo invece che personaggi come Galup possano fare e permettere il salto e dimostrare quanto, anche in Italia, questa musica possa liberamente tornare a dialogare con generi sull'onda come il rap, il pop contemporaneo e la cultura hip-hop in generale, e dare una nuova spinta alla musica dance come già sta succedendo in diverse scene musicali americane e inglesi.

Ecco il video di "Abbi cura di te". Come dice lo stesso Galup, non è solo una canzone: "É una celebrazione al rapporto tra l'uomo e la natura, ed un invito a cogliere quella bellezza che, distratti dal superfluo, abbiamo spesso sottovalutato."

Il brano è stato prodotto dal 21enne polistrumentista trentino Andrew D in collaborazione con XS music presso il Ritmo & Blu Studio e pubblicato da Bonnot Music Label, di Walter Buonanno, etichetta indipendente Toscana.

Facebook: https://www.facebook.com/GalupOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/galupofficial/