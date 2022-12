Will è l’Artista del Mese selezionato da MTV New Generation. Dicembre è suo.

Il suo video si intitola "Le Cose Più Importanti" , da oggi in alta rotazione su MTV MUSIC. Un cantante splendidamente pop.

William Busetti, in arte Will, nasce nel 1999 a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo. Da bambino pratica calcio in campionati agonistici, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile, e ascolta tanta musica. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Alla fine del 2019 pubblica i suoi primi brani su YouTube seguiti da un EP. Spinto dai risultati positivi dei suoi primi progetti, Will si convince che la sua musica può diventare più che una passione. Pubblica così altri tre singoli e nel 2020 partecipa a X Factor arrivando a cantare davanti ai giudici in prima serata. Alle audition Will canta “Estate”, una delle prima canzoni da lui scritte. L’esibizione diventa subito virale sui social e il brano inizia a macinare stream e condivisioni. Il brano, liberamente ispirato a “Someone You Loved” di Lewis Capaldi, ha superato oltre 30 milioni di stream totali solo su Spotify, conquistando anche la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana. A Giugno 2022 l’artista pubblica il suo primo Ep “Chi sono veramente” su etichetta Capitol Records (Universal MusIc Italy) la cui uscita è stata accolta con milioni di views anche su Tik Tok Italia. Il prossimo 16 Dicembre Will è in finalissima a Sanremo Giovani con il brano “Le Cose Più Importanti” .

A Dicembre 2022 viene selezionato Artista del Mese per MTV New Generation, il suo video entra in onda sul canale MTV Music Italia (132 e 704 SKY)