Rizzo è Alessandra, una giovane promessa già mantenuta

Per Hateful Music, il progetto discografico di Emis Killa

Alessandra Rizzo, classe 2002, nasce a Campobasso, in Molise. Si avvicina al mondo della musica all’età di tre anni grazie alla madre pianista e alla danza, da sempre sua grande passione.

Nel tempo scopre l’amore per il canto e inizia a coltivare il proprio talento da sola, finchè più tardi, verso i 10 anni, decide di iscriversi a un Accademia per migliorare le sue doti vocali e, nel mentre, continuare in parallelo a portare avanti il suo percorso nel mondo della danza.

Conosce i produttori “The Ceasars” nel 2019 e inizia a produrre con loro i primi singoli da indipendente, per poi affacciarsi al mondo delle etichette discografiche nel 2021, grazie all’incontro con Zanna ed Emis Killa, grazie ai quali entra a far parte del roster di artisti marchiato “Hateful Music” con l’appoggio di Sony music Italia.

Artista del Mese MTV NEW GENERATION di Novembre 2021

Instagram: https://www.instagram.com/zzoridi/