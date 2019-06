Napoli artisticamente ribolle. Oggi vi presentiamo SUM

Impostazioni soul, atmosfere black e folclore partenopeo, è questo il mix vincente di Sum

Lorenza Anceschi aka Sum, nata a Napoli il 25 marzo 1995, è una cantautrice e giornalista napoletana. Cresciuta tra Portici ed Ercolano, entrambe province partenopee, si trasferisce a Milano a

18 anni per intraprendere gli studi universitari.

Dottoressa in Comunicazione e Marketing, specializzanda in Brand Management, muove i

primi passi nella musica alla fine del 2018.

Il suo percorso artistico si sviluppa a partire dall’esigenza di proporre un connubio tra la

cultura musicale “black” ed il folclore della piazza partenopea d’origine.

Il 22 marzo esordisce nella scena hip-hop italiana con un singolo intitolato “Nun me

‘mporta”, prodotto da Larry Joule, del quale Sum è autrice e direttrice artistica insieme a

Rubens Capone e Jason Dufrene.