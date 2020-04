Dall'adolescenza puoi uscirne bene o non uscirne mai.

Moci è un cantautore romano classe '97 che prova a superare il trauma dell'inizio post-adolescenza scegliendo una strada alternativa, e forse la migliore possibile: non uscirne mai.

Nel 2019 pubblica un paio di canzoni e inizia a suonare in alcuni locali cult della capitale, tipici club underground in cui mettersi alla prova, destando fin da subito un certo interesse per alcuni addetti ai lavori e conquistando pian piano anche un suo pubblico di affezionati . Nel 2020 punta a conquistare il pubblico oltre i confini capitolini.

Moci mescola un raffinato gusto per la melodia con una scrittura che è contemporaneamente concreta e astratta.

Moci nelle sue canzoni è capace di esorcizzare i sentimenti più angoscianti e cupi della vita, come la morte, la paura, il dolore attraverso osservazioni profonde e mai banali, ribaltando atmosfere, situazioni e idee e dandogli una interpretazione diversa.