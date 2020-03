Meli, un cantautore millenial dalla scrittura fresca e naturale

Una bella penna musicale , fresca e spontanea

Alessio Meli, o più semplicemente Meli nasce a Catania nel 1998. In famiglia la musica è importante: la mamma fa teatro e musical per anni, il fratello maggiore suona la chitarra e fa parte di una band. Alessio a 7 anni impugna già il basso. Con gli anni, in maniera fantasiosa e poco accademica, inizia a scrivere i propri brani che accompagna con pianoforte e chitarra. Nel 2017, uno di questi brani, "Capofitto", prende il giro giusto e diventa virale sul web. Due anni dopo, grazie alla pubblicazione di "Cerchi", brano accolto positivamente dai recensori musicali, Futura Dischi e Sony Music Italy sposano il progetto dando vita al suo disco d’esordio “Please Wait”.