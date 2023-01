Martina Conti, una nuova giovanissima cantautrice dal Veneto

Dopo il successo di "Questa Notte Piangerò" torna con un video in anteprima esclusiva qui su MTV New Generation. Si intitola "Le Macchine"

Martina Conti è una cantautrice veneta classe 1999. Appassionata sin da piccola al mondo della musica si interessa allo studio di diversi strumenti musicali, soprattutto il pianoforte fino all’età di 12 anni, mentre recentemente ha iniziato a dedicarsi alla chitarra.

Oltre alla musica Martina si definisce “una ragazza dalle passioni strane” come i tarocchi e l’astrologia che, oltre a rappresentare uno svago, sono state una fonte di ispirazione nella scrittura delle sue prime canzoni.

Da adolescente, grazie ai viaggi studio, sperimenta la vita e la scuola americana a Los Angeles e Miami, per poi diplomarsi al liceo europeo classico e successivamente laurearsi in comunicazione media e pubblicità.

Influenzata da diversi generi, gli artisti di riferimento di Martina sono FKA Twings, Lorde, Lana del Rey, Mac Miller, Kanye West ma nutre un forte interesse anche per la musica italiana, soprattutto per la scena indie.

Il suo debut single "IPNOTICA" ha già conquistato importanti playlist editoriali nello streaming. Venerdì 23 settembre ha visto la luce il secondo singolo, "Questa notte piangerò", un brano dalle sonorità indie pop che racconta l'amore ai tempi della generazione Z.

Ora è il momento di presentare il suo nuovo video, si intitola "Le Macchine". Guardalo in Anteprima qui!