Marco Castello, non un semplice cantante, non un semplice trombettista

Ha fatto esperienza seguendo Erlend Øye dei Kings of Convenience, ora è pronto per il salto

Marco Castello è un giovane musicista con già molta esperienza.

Si è formato alla scuola media P.ORSI di Siracusa, e poi a Milano dove si è diplomato in tromba jazz e ha fatto la conoscenza dei musicisti che condividono con lui questa nuova esperienza musicale.

Marco è in realtà un polistrumentista, è in grado di suonare egregiamente la batteria, sa cantare ma soprattutto è davvero molto bravo a suonare chitarra, tromba, piano. Ora è arrivato il momento di aggiungere ai suoi interessi e talenti quello di saper scrivere canzoni. Canzoni delicate ma che fanno battere il piede, suonate "alla vecchia maniera" ma ancorate alla contemporaneità.

In tutti questi anni ha girato il mondo suonando al fianco di un fuoriclasse come Erlend Øye dei Kings of Convenience nel suo progetto La Comitiva.

Il brano infatti, così come tutto l'album, è stato realizzato a Berlino e prodotto da Marcin Öz che con Erlend condivide l'esperienza The Whitest Boy Alive.

Un progetto quindi che nasce già internazionale e che verrà pubblicato dopo l’estate in Italia da 42 Records e nel resto d'Europa da Bubbles Records, la label di Erlend e Marcin.