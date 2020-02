Laurino, tra elettronica e parole dritte al cuore

Laurino è un giovane autore, compositore e musicista veronese nato nel 1996. Comincia a suonare la chitarra già all’età di 6 anni e a 13 forma la sua prima band.

Durante l' adolescenza matura sempre più decisamente di dedicare tutto sè stesso alla musica e di scrivere canzoni. Appena maggiorenne lascia la scuola per incidere il suo primo disco autoprodotto dal titolo "18", ballate acustiche e uno stile già molto personale lo mettono subito in evidenza tra i giovani artisti più promettenti del circuito musicale veneto.

Nel 2016 partecipa al concorso del Festival Show per le nuove proposte arrivando in finale all’Arena di Verona, dove si esibirà cantando le sue canzoni per la prima volta davanti a migliaia di persone. Da quel momento sentirà più che mai l’esigenza di scrivere e sperimentare nuove sonorità per trovare una propria identità ben definita.

Nel 2018 viene selezionato fra i finalisti di Sanremo Giovani e sempre nello stesso mese pubblica il suo primo singolo con Universal Music Italia intitolato: “Non So Più Chi Sei”.

Laurino è un cantautore che attraverso le sue canzoni, riesce ad esprimere davvero la propria personalità; Una scrittura sensibile e allo stesso eccentrica lo contraddistinguono, le parole dei suoi testi che sono quanto mai semplici ma riescono a colpire dritto il cuore di chi le ascolta.