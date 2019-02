La Nuova Stella Della Musica Black è Italiana

Sista Awa/Awa Fall è un talento incredibile, una realtà musicale da esportare in tutto il mondo

Awa Fall Mirone in arte Sista Awa/AWA è una giovane cantante di origine italo-senegalese che da sempre ha una forte passione per la musica. Inizia a suonare il piano all'età di 5 anni, a 14 anni scopre le possibilità della sua voce. Decide di iscriversi al CDpM di Bergamo. In pochi anni grazie alla musica reggae & soul, gira per tutte Europa, inanellando date su date riscuotendo sempre più successo. Il suo nome ha iniziato a girare in tutti i circuiti più importanti. Ora, a soli 22 anni e dopo aver cantato in tutto il nostro continente con una media di 100 date all'anno (suonando in tutti i Festival più prestigiosi come il Rototom Sunsplash, Overjam, Dub Gathering, Dub Camp ma anche il Bergamo Jazz Festival ), l'artista di origini senegalesi si prepara a conquistare la scena internazionale, allargando l'orizzonte della propria musica.

Il reggae e la musica afro restano nel cuore della giovanissima "stella" ma il produttore Walter "Bonnot" Buonanno (Assalti Frontali, General Levy, Dead Prez) ha confezionato a sua misura un disco importante che punta al vero salto di qualità. Le musiche incrociano gli stili e le sonorità della black music a 360 gradi: dall' hip-hop di Lauryn Hill, alla world music di India Arie, dal gospel/R&B dell'ultima Alicia Keys al soul-pop UK di Adele. Molti critici considerano Awa una delle più belle voci della Reggae/World Music in Europa.

Composto, registrato e prodotto dal pluripremiato Bonnot al Bonnot studio di Viareggio.

Mixato da Gianni Condina (Subsonica, BlueBeaters, Levante) e Bonnot. Mastering di Chris Athens (Damian Marley, Erykah Badu, Sean Paul)

"Words of Wisdom" è uscito il 7 Gennaio in tutti gli stores digitali per Bonnot Music e sarà distribuito nei negozi da Master Music . Nel disco sono ospiti il "Grammy Nominated" Kumar Fyah (Jam) ex-leader dei Raging Fyah, M1 del leggendario duo statunitense "deadprez" (Usa), General Levy aka "Mr.Incredible" (UK), Irie Child (Jam) e Tommy Kuti (Ita/Nig).

Il nuovo Tour di Awa Fall è organizzato da Tube Agency e durante il 2019 suonerà in tutta Europa, Canada e Indonesia.