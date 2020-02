Il debutto di DRAGO

Da cantare a squarciagola

DRAGO è un cantautore nato a Milano. Dopo anni passati in giro per il mondo tra un tour e un altro come bassista per diversi artisti (Nic Cester, Diodato , Ghemon) decide di intraprendere una carriera solista, stavolta come cantautore.

Trova ispirazione dai dischi dei grandi della musica italiana (Rino Gaetano, Lucio Dalla, Battisti) da dove il suo amore per la musica è nato, ma crea il suo sound con molti elementi di elettronica che contrastano con la sua voce graffiante.

Si presenta con “Tutto Stanotte”, singolo di debutto e il primo di una serie di brani prodotti da Tommaso Colliva e pubblicati da Solid Records.

