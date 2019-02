La piacevole nostalgia dei Fanoya su Mtv New Generation

Un pizzico di synth, un po' di nostalgia anni 80, qualche bell'aperitivo ed un tocco di Wes Anderson, ecco i Fanoya

I Fanoya sono cresciuti tra un vecchio registratore Grunding e una tastiera Casio, la loro è una ricerca musicale rivolta al synth-pop più moderno, in cui analogico e digitale si confondono e si mescolano, tra passato e presente. Giacinto Brienza (voce/chitarra) e Leone Tiso (synth) registrano le prime demo in inglese, il nome e lo stile della band in questo primo periodo sono molto diversi. E' nel 2016 che succede qualcosa, con la scrittura di nuovi pezzi e di un nuovo percorso musicale nasce realmente il progetto Fanoya.“Ricordi gli accordi” è il loro primo singolo. Il video è un piccolo gioiello in technicolor, il protagonista del video è l'attore Hal Yamanouchi (Wes Anderson, Dino Risi, James Mangold). Nel video viene sintetizzato perfettamente il mood dell’album di prossimo esordio: spensieratezza e malinconia che si fondono per dare vita alle riflessioni su passato, presente e futuro di una generazione con il cuore spezzato ma sempre pronta per l’ora dell’aperitivo.

La produzione artistica è curata dal team di Indigo Music: Fabio Rizzo, già al lavoro con Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Carnesi e Donato Di Trapani, nuovo tastierista di Paolo Nutini. Il mastering è di Giovanni Versari (Muse, Capossela, Thegiornalisti).



