Diamine è plurale

tra l'electro-pop e il cantautorato c'è una novità

Diamine è un duo electro-pop romano nato nel 2017. Arrivando dal metal con una devozione al pop, Andrea e Niccolò negli scorsi anni sono usciti con tre canzoni – “Da qualche parte” (2017), “Così via” e “Diamine” (2018) - senza strategia né obiettivi, con il solo intento di dare vita a un nuovo progetto artistico in cui far convivere la french touch di Kavinsky e Justice e il cantautorato italiano di Paolo Conte e Lucio Dalla.

Il primo brano che anticipa il disco d’esordio di prossima uscita, prodotto da Ivan Antonio Rossi, è “Bolle di Sapone” (novembre 2019), il cui videoclip è stato girato da Jacopo Farina, seguono “Ma di che” a gennaio 2020, “Isolamento” a marzo e il singolo “Via del macello” ad aprile.

Le grandi influenze precedentemente dichiarate, sono talvolta solo adombrate e guardate da lontano, lasciando spazio a un’identità forte e definita, dove pop ed elettronica convivono in funzione del tessuto nostalgico ed evocativo della canzone.