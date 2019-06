Delmoro, un architetto della canzone

E' pop raffinato quello di Delmoro, orecchiabile ma ricco di influenze ritmiche assorbite dal mondo

Nato in un piccolo paese della Carnia, Delmoro (all’anagrafe Mattia Del Moro) è cresciuto viaggiando e muovendosi per l’Europa, partendo da Venezia, dove si laurea in architettura, passando poi per Portogallo, Danimarca e Inghilterra, assorbendo così ritmi e caratteri diversificati che ne hanno amplificato la profondità di linguaggio. Il suo disco d’esordio, “Il Primo Viaggio”, è un concept album su amore, autodeterminazione e crescita che ha già raccolto ottimi feedback all’uscita, accolto dalla critica specializzata come tra i migliori esordi del 2018.

“Balìa” è il suo ultimo lavoro, con cui ufficializza l’ingresso nel roster di Carosello Records.