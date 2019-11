Dead Rituals, shoegaze italiano come non si sentiva da un po’

Atmosfere punk/new wave senza tempo

Dead Rituals è un progetto rock alternativo fondato da Andrea Caccese.

Per oltre 15 anni, l’artista ha viaggiato e vissuto all’estero, suonando con vari gruppi musicali e collaboratori, tra cui I Used To Be A Sparrow, Feed Me To The Waves, Francis Moon, e altri ancora.

Dead Rituals prende vita dopo alcune sessions a New York, Melbourne, e Napoli, in un periodo di grandi cambiamenti artistici e personali. Dai ritmi frenetici di Manhattan, alle remote coste del Pacifico fino agli antichi vicoli nel cuore di una delle città simbolo del sud Italia, ogni esperienza ha dato qualcosa a queste canzoni.

Le quattro tracce sull’eponimo EP di debutto catturano l’immediatezza del punk e della musica alternativa, con sbocchi new-wave, noise, e shoegaze.