BORIANI c’è!

Nuovo album con la produzione artistica del mitico Enrico "Carota" Roberto de Lo Stato Sociale

David Boriani, in arte solo BORIANI, nasce a Pisa, ma cresce e si forma a Roma. Scrive e suona da sempre. Il suo primo progetto nasce nel 2010 quando fonda la band Durden and The Catering con la quale pubblica un EP nel 2012. Dopo tre anni di live a spasso per l’Italia, nel 2015 il gruppo si scioglie e BORIANI si dedica al suo progetto solista. Entra in studio per lavorare alla sua opera prima: “BECKER”.

L’album, registrato da Daniele Sinigallia per Giungla Dischi, contiene sei tracce - tra cui una cover di Enzo Jannacci completamente riarrangiata. Pubblicato nel 2016, il disco raccoglie il plauso della critica e così comincia a farsi conoscere. Seguono festival, live e opening di livello. In quegli anni, tra concerti e attività promozionali, porta avanti anche il lavoro da autore collaborando con diversi artisti.

È il 2019 quando parte la lavorazione del suo nuovo album con la produzione artistica di Enrico “Carota” Roberto de Lo Stato Sociale. A disco ultimato, sul progetto si definisce la collaborazione tra Giungla Dischi e Garrincha Dischi.