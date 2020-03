Un arcobaleno per dire “andrà tutto bene”: le città si riempiono di colori contro il coronavirus

Una bella iniziativa di speranza

Il mondo sembra un po' più grigio adesso che sei costretto ad osservarlo restando dietro la finestra di casa. Ma basta un po' di fantasia per portare una ventata di colore e sentirsi più speranzosi.

In questi giorni in cui le scuole sono chiuse, così come i teatri, i cinema, i musei, le palestre e le biblioteche. In cui la tua routine è stravolta dal gesto di responsabilità a cui tutti siamo chiamati, ovvero #IoRestoACasa al fine di contenere la diffusione del coronavirus. In cui non puoi vedere i compagni di classe e gli amici di tutti i giorni se non attraverso uno schermo. In cui segui gli aggiornamenti che arrivano incessanti sull'emergenza, è normale sentirsi straniti e forse un po' scoraggiati.

Per questo, un gruppo di mamme ha pensato a un gesto di speranza che tenga occupata la mente di chi lo fa e che regali un sorriso a chi lo guarda: un cartellone con la scritta "andrà tutto bene" e un arcobaleno, da appendere sul balcone.

"Ogni famiglia dovrebbe disegnare un arcobaleno su un cartellone o lenzuolo con la scritta 'andrà tutto bene' per poi appenderlo su finestre, balconi e terrazze. Vogliamo lanciare un'onda di positività" è l'idea che si legge nella pagina Facebook chiamata Progetto infanzia, tra le prime a sostenere l'iniziativa.

La proposta è rimbalzata sul web ed è stata accolta con entusiasmo in ogni angolo d'Italia: sotto l'hashtag #andràtuttobene, in queste ore puoi vedere tantissime foto di bambini e ragazzi che con le loro famiglie stanno usando matite colorate, pennarelli, tempera per realizzare le loro piccole grandi opere di speranza. Guarda tu stesso:

Un arcobaleno per cancellare il buio della paura con la forza dei colori: un'iniziativa aiuta distrarsi in questo tempo del #iorestoacasa e che scalda i cuori con il suo carico di ottimismo.

ph: getty images