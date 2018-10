Tornare con un ex fidanzato può far male alla salute: lo dice la scienza

Se stai pensando di tornare per la ennesima volta con il tuo ex ragazzo o la tua ex ragazza, dovresti prima leggere questo nuovo studio scientifico.

L'Università del Missouri ha pubblicato una ricerca focalizzata su chi si è lasciato e ripreso più volte e ha scoperto che ci sono dei collegamenti con lo stato di salute mentale dei protagonisti della coppia.

"Quelle che chiamiamo 'relazioni cicliche' - ha detto al Time Kale Monk, un assistente che ha lavorato allo studio - cioè tornare più volte con lo stesso partner, sono associate con l'incremento dei sintomi di depressione e ansia".

"Sappiamo che i breakup sono stressanti ma questo stress ha un tempo limitato. Uno schema in cui si entra e si esce da una relazione è uno stress che ha implicazioni sulla salute".

Lo studio, pubblicato su Family Relations, ha selezionato 545 persone e ha evidenziato che coloro che erano tornati con gli ex sono psicologicamente più a rischio.

Secondo Monk, spesso non si riesce ad uscire dalle relazioni tossiche a causa dell'abitudine: "Raccomando sempre di pensare alle ragioni per cui si sono lasciati prima di decidere se tornare insieme".

"La domanda che bisogna farsi è: le cose saranno davvero diverse questa volta?".

A te la risposta!

