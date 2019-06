Tormentoni estivi: ecco qual è l’unica canzone che dovresti ascoltare ora secondo la scienza

Per tutto giugno, luglio e agosto

Che rumore fa l'estate? Ovviamente quella dei tuoi tormentoni estivi preferiti (scopri qui quelli del 2019), a parte quando una zanzara si avvicina troppo all'orecchio!

Ma quest'anno hai la possibilità di evitare il fastidioso ronzio, a condizione di ascoltare un'unica canzone per tutto giugno, luglio e agosto.

Secondo un recente studio pubblicato nel giornale Acta Tropica e condotto da ricercatori di Malesia e Thailandia specializzati in insetti, infatti, ci sono: "Prove che certi suoni hanno effetti dannosi sulla percezione del segnale acustico delle zanzare, sul corteggiamento e sulle attività di alimentazione".

In particolare gli scienziati hanno notato che la musica elettronica allontana le zanzare e, più nello specifico, hanno trovato un brano che le fa sparire di torno: si tratta di "Scary Monsters and Nice Sprites" di Skrillex!

Sono state studiate le diverse reazioni degli insetti mentre suonava o meno questa canzone e il risultato è che quando era a tutto volume, le zanzare si vedevano molto meno.

Certo, "Scary Monsters and Nice Sprites" di Skrillex non è proprio un tormentone estivo nuovo di zecca, visto che era uscito nel 2010. Ma quando proprio non ce la farai più a sopportare le zanzare, potrai sempre fare un tentativo!

